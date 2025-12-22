https://ria.ru/20251222/sk-2063835293.html
СК рассказал о матери младенца, умершего от голода в Норильске
Мать детей, госпитализированных из семьи в Норильске, где пятимесячный ребенок умер от голода, нигде не работала и ежемесячно получала пособие на детей на сумму РИА Новости, 22.12.2025
СК рассказал о матери младенца, умершего от голода в Норильске
СК: мать умершего от голода в Норильске младенца не работала и жила на пособия
КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Мать детей, госпитализированных из семьи в Норильске, где пятимесячный ребенок умер от голода, нигде не работала и ежемесячно получала пособие на детей на сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Женщина нигде не работала. Она получала ежемесячно на четверых детей пособие на сумму 107 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.
Ранее следствие сообщило, что в Норильске
возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По данным СК
, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок, потому что бил ее и старшую дочь.
Женщина арестована. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по статье 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН.