СК рассказал о состоянии детей из семьи в Норильске, где умер младенец

КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Двое госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Дети в стабильно тяжелом состоянии в больнице", - сказала собеседница агентства.

Ранее следствие сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

По данным СК , женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей.