СК рассказал о состоянии детей из семьи в Норильске, где умер младенец
22.12.2025
СК рассказал о состоянии детей из семьи в Норильске, где умер младенец
СК рассказал о состоянии детей из семьи в Норильске, где умер младенец
2025
СК рассказал о состоянии детей из семьи в Норильске, где умер младенец

Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Двое госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Дети в стабильно тяжелом состоянии в больнице", - сказала собеседница агентства.
Ранее следствие сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По данным СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей.
В настоящее время женщина арестована. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по статье 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН.
