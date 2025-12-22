Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии

БЕЙРУТ, 22 дек - РИА Новости. Автономная курдская администрация не проявляет желания выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством сирийских властей, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на встрече с турецкой делегацией в Дамаске.
"Договоренность с СДС ("Сирийскими демократическими силами) от 10 марта является проявлением желания объединить сирийские земли. Но мы не видим реального желания его исполнения. Мы получили вчера ответ и изучаем его", - цитирует слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA.
Курды согласны передать Дамаску контроль за добычей нефти, пишут СМИ
12 октября, 00:39
Сирийский министр подчеркнул, что завершение процесса интеграции необходимо для укрепления стабильности государства и его необходимо завершить.
В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
15 ноября, 16:09