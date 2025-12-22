Рейтинг@Mail.ru
Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 22.12.2025 (обновлено: 17:49 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/siriya-2063912397.html
Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии
Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 22.12.2025
Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии
Автономная курдская администрация не проявляет желания выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством сирийских властей, заявил... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:48:00+03:00
2025-12-22T17:49:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg
https://ria.ru/20251012/siriya-2047745443.html
https://ria.ru/20251115/akhmad-2055187271.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_547:0:5155:3456_1920x0_80_0_0_2cf8c06695649a5a9462115b87610307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа
Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии

Аш-Шибани: курдская администрация не хочет интеграции с Сирией

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 22 дек - РИА Новости. Автономная курдская администрация не проявляет желания выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством сирийских властей, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на встрече с турецкой делегацией в Дамаске.
"Договоренность с СДС ("Сирийскими демократическими силами) от 10 марта является проявлением желания объединить сирийские земли. Но мы не видим реального желания его исполнения. Мы получили вчера ответ и изучаем его", - цитирует слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Курды согласны передать Дамаску контроль за добычей нефти, пишут СМИ
12 октября, 00:39
Сирийский министр подчеркнул, что завершение процесса интеграции необходимо для укрепления стабильности государства и его необходимо завершить.
В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии.
Бойцы Сирийских демократических сил - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Сирии рассказали, что мешает интеграции курдов
15 ноября, 16:09
 
В миреСирияДамаск (город)Ахмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала