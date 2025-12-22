Курды не хотят завершить интеграцию с Дамаском, заявил глава МИД Сирии

"Договоренность с СДС ("Сирийскими демократическими силами) от 10 марта является проявлением желания объединить сирийские земли. Но мы не видим реального желания его исполнения. Мы получили вчера ответ и изучаем его", - цитирует слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA.