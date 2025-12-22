СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Исполнители теракта на пляже Бондай в Сиднее готовились к нападению несколько месяцев, следует из сообщения австралийского телеканала ABC, ссылающегося на материалы дела Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта.
Ранее сообщалось, что 22 декабря суд отменил временное постановление о засекречивании информации по делу Навида Акрама, что позволило обнародовать некоторые факты дела. Следующее судебное слушание по делу Навида Акрама назначено на 16 февраля 2026 года.
В Австралии после теракта в Сиднее создадут программу выкупа оружия
19 декабря, 04:03
"На одном из видеороликов, датированном концом октября, обвиняемый (24-летний Навид Акрам - ред.) и его отец (50-летний Саджид Акрам, второй из террористов, погибший в результате стрельбы - ред.) запечатлены проводящими тренировки по стрельбе в сельской местности, предположительно, в штате Новый Южный Уэльс. На протяжении всего видео обвиняемый и его отец стреляют из дробовиков и передвигаются в тактическом режиме",- передает ABC со ссылкой на материалы дела.
На одном из видеороликов, упомянутом в материалах дела, Навид Акрам и его отец также излагают свои "политические и религиозные взгляды". В судебных документах говорится, что в телефоне Навида Акрама следователи обнаружили "ряд соответствующих видеороликов", которые показывают, что нападавшие якобы "придерживалась религиозно мотивированной идеологии насильственного экстремизма".
Первое судебное заседание по делу Навида Акрама состоялось 17 декабря. Обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее предстал перед судом из больничной палаты. Его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда.
Как сообщает австралийский телеканал ABC, Навиду Акраму предъявлены официальные обвинения по 59 пунктам, среди которых убийство, террористический акт, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее местный портал news.com.au сообщил, что обвиняемый в совершении теракта на пляже в Сиднее Навид Акрам под усиленной охраной был переведен из больницы в тюремную камеру строгого режима.
Террористы открыли огонь по людям на пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, Саджид Акрам, еще 40 человек пострадали. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов
17 декабря, 04:55