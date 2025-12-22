Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению - РИА Новости, 22.12.2025
18:58 22.12.2025
СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению
СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению
Исполнители теракта на пляже Бондай в Сиднее готовились к нападению несколько месяцев, следует из сообщения австралийского телеканала ABC, ссылающегося на... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
сидней
австралия
https://ria.ru/20251219/avstraliya-2063087824.html
https://ria.ru/20251217/sidnej-2062526362.html
сидней
австралия
в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению

ABC: исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению несколько месяцев

© AP Photo / Mark BakerАвтомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Автомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Автомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Исполнители теракта на пляже Бондай в Сиднее готовились к нападению несколько месяцев, следует из сообщения австралийского телеканала ABC, ссылающегося на материалы дела Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта.
Ранее сообщалось, что 22 декабря суд отменил временное постановление о засекречивании информации по делу Навида Акрама, что позволило обнародовать некоторые факты дела. Следующее судебное слушание по делу Навида Акрама назначено на 16 февраля 2026 года.
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Австралии после теракта в Сиднее создадут программу выкупа оружия
19 декабря, 04:03
"На одном из видеороликов, датированном концом октября, обвиняемый (24-летний Навид Акрам - ред.) и его отец (50-летний Саджид Акрам, второй из террористов, погибший в результате стрельбы - ред.) запечатлены проводящими тренировки по стрельбе в сельской местности, предположительно, в штате Новый Южный Уэльс. На протяжении всего видео обвиняемый и его отец стреляют из дробовиков и передвигаются в тактическом режиме",- передает ABC со ссылкой на материалы дела.
На одном из видеороликов, упомянутом в материалах дела, Навид Акрам и его отец также излагают свои "политические и религиозные взгляды". В судебных документах говорится, что в телефоне Навида Акрама следователи обнаружили "ряд соответствующих видеороликов", которые показывают, что нападавшие якобы "придерживалась религиозно мотивированной идеологии насильственного экстремизма".
Первое судебное заседание по делу Навида Акрама состоялось 17 декабря. Обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее предстал перед судом из больничной палаты. Его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда.
Как сообщает австралийский телеканал ABC, Навиду Акраму предъявлены официальные обвинения по 59 пунктам, среди которых убийство, террористический акт, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее местный портал news.com.au сообщил, что обвиняемый в совершении теракта на пляже в Сиднее Навид Акрам под усиленной охраной был переведен из больницы в тюремную камеру строгого режима.
Террористы открыли огонь по людям на пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, Саджид Акрам, еще 40 человек пострадали. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов
17 декабря, 04:55
 
В миреСиднейАвстралия
 
 
