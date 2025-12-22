СМИ рассказали, сколько исполнители теракта в Сиднее готовились к нападению

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Исполнители теракта на пляже Бондай в Сиднее готовились к нападению несколько месяцев, следует из сообщения австралийского телеканала Исполнители теракта на пляже Бондай в Сиднее готовились к нападению несколько месяцев, следует из сообщения австралийского телеканала ABC , ссылающегося на материалы дела Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта.

Ранее сообщалось, что 22 декабря суд отменил временное постановление о засекречивании информации по делу Навида Акрама, что позволило обнародовать некоторые факты дела. Следующее судебное слушание по делу Навида Акрама назначено на 16 февраля 2026 года.

"На одном из видеороликов, датированном концом октября, обвиняемый (24-летний Навид Акрам - ред.) и его отец (50-летний Саджид Акрам, второй из террористов, погибший в результате стрельбы - ред.) запечатлены проводящими тренировки по стрельбе в сельской местности, предположительно, в штате Новый Южный Уэльс . На протяжении всего видео обвиняемый и его отец стреляют из дробовиков и передвигаются в тактическом режиме",- передает ABC со ссылкой на материалы дела.

На одном из видеороликов, упомянутом в материалах дела, Навид Акрам и его отец также излагают свои "политические и религиозные взгляды". В судебных документах говорится, что в телефоне Навида Акрама следователи обнаружили "ряд соответствующих видеороликов", которые показывают, что нападавшие якобы "придерживалась религиозно мотивированной идеологии насильственного экстремизма".

Первое судебное заседание по делу Навида Акрама состоялось 17 декабря. Обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее предстал перед судом из больничной палаты. Его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда.

Как сообщает австралийский телеканал ABC, Навиду Акраму предъявлены официальные обвинения по 59 пунктам, среди которых убийство, террористический акт, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее местный портал news.com.au сообщил, что обвиняемый в совершении теракта на пляже в Сиднее Навид Акрам под усиленной охраной был переведен из больницы в тюремную камеру строгого режима.