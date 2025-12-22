Рейтинг@Mail.ru
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
02:24 22.12.2025 (обновлено: 02:25 22.12.2025)
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, швейцарского нейтралитета больше нет, заявил РИА Новости посол России в...
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол

РИА Новости: Берн сделал несколько шагов в сторону интеграции с НАТО

© РИА Новости / Андрей Бабушкин | Перейти в медиабанкЧасовая башня в Берне
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Часовая башня в Берне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости. Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, швейцарского нейтралитета больше нет, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого "военного шенгена" под эгидой ЕС и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее", - заявил дипломат.
Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Швейцария понимает последствия воровства активов России, заявил посол
20 декабря, 04:15
По его словам, это не соответствует заявлениям Швейцарии о том, что она по-прежнему продолжает быть нейтральной стороной.
"Возникает вопрос: насколько всё это соотносится с регулярными заверениями швейцарских властей о якобы неизменности "швейцарского нейтралитета"? Впрочем, Россия для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Конфедерации. Нейтралитета Швейцарии, как неоднократно отмечали российские официальные представители, как такового больше нет", - заключил он.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Швейцарии прошел референдум об обязательной гражданской службе
30 ноября, 23:48
 
