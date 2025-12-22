Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120 миллионов долларов.
"Saab… получил заказ от управления по материально-техническому снабжению вооруженных сил Швеции на поставку нескольких радарных систем обнаружения артиллерии Arthur", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как уточнил производитель, стоимость заказа составляет около 120 миллионов долларов.
Поставки начнутся в 2027 году, заключила компания.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.