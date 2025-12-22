Рейтинг@Mail.ru
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 22.12.2025 (обновлено: 18:11 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/shvetsiya-2063907596.html
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов - РИА Новости, 22.12.2025
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов
Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:37:00+03:00
2025-12-22T18:11:00+03:00
в мире
швеция
россия
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063920686_0:70:663:443_1920x0_80_0_0_476e8974dc5d626350978e5cedc063a9.jpg
https://ria.ru/20251220/shvetsija-2063550849.html
швеция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063920686_65:0:656:443_1920x0_80_0_0_ae35bdc26b49d752326cbae3f472c502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, россия, европа, нато
В мире, Швеция, Россия, Европа, НАТО
Шведский Saab поставит ВС Швеции радарные системы на 120 миллионов долларов

Шведская оборонная компания Saab поставит ВС Швеции радарные системы на $120 млн

© Фото : SaabКонтрбатарейная радарная система Arthur
Контрбатарейная радарная система Arthur - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Saab
Контрбатарейная радарная система Arthur. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Шведский оборонный производитель Saab в понедельник сообщил, что поставит вооруженным силам королевства контрбатарейные радарные системы Arthur почти на 120 миллионов долларов.
"Saab… получил заказ от управления по материально-техническому снабжению вооруженных сил Швеции на поставку нескольких радарных систем обнаружения артиллерии Arthur", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как уточнил производитель, стоимость заказа составляет около 120 миллионов долларов.
Поставки начнутся в 2027 году, заключила компания.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Швеция выделит деньги на покрытие дефицита финансирования бюджета Украины
20 декабря, 18:09
 
В миреШвецияРоссияЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала