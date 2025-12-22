https://ria.ru/20251222/shvetsija-2063761654.html
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды
Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:18:00+03:00
2025-12-22T10:18:00+03:00
2025-12-22T10:18:00+03:00
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_c92c530d638fccb12f79d65fddb2e159.jpg
https://ria.ru/20250930/vms-2045489965.html
https://ria.ru/20251221/konteynerovoz-2063638875.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_862cbc7709504051a3dd30cadf1680be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), евросоюз
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Евросоюз
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды
Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у шведских берегов, судну разрешено двигаться дальше, сообщает в понедельник телеканал SVT.
Как ранее сообщал SVT, шведские правоохранители 21 декабря поднялись на борт российского контейнеровоза "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем. Посольство России
в Стокгольме
заявило, что следит за ситуацией с судном, находится в контакте с капитаном и шведскими властями.
"Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, досмотр проводился из-за захода судна, компания-владелец которого якобы входит в санкционные списки США
и ЕС
, в шведские территориальные воды.
Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, заявил, что судно может покинуть шведские территориальные воды.
SVT со ссылкой на данные сайта Marine Traffic также сообщил, что судно "Адлер" уже начало движение на северо-запад вечером 21 декабря.