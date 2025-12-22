Рейтинг@Mail.ru
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/shvetsija-2063761654.html
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды
Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:18:00+03:00
2025-12-22T10:18:00+03:00
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_c92c530d638fccb12f79d65fddb2e159.jpg
https://ria.ru/20250930/vms-2045489965.html
https://ria.ru/20251221/konteynerovoz-2063638875.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_862cbc7709504051a3dd30cadf1680be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), евросоюз
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Евросоюз
СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды

Российскому судну "Адлер" разрешили покинуть шведские территориальные воды

© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у шведских берегов, судну разрешено двигаться дальше, сообщает в понедельник телеканал SVT.
Как ранее сообщал SVT, шведские правоохранители 21 декабря поднялись на борт российского контейнеровоза "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем. Посольство России в Стокгольме заявило, что следит за ситуацией с судном, находится в контакте с капитаном и шведскими властями.
Военный ВМФ Швеции на страже в водах Стокгольмского архипелага - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ
30 сентября, 18:53
"Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, досмотр проводился из-за захода судна, компания-владелец которого якобы входит в санкционные списки США и ЕС, в шведские территориальные воды.
Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, заявил, что судно может покинуть шведские территориальные воды.
SVT со ссылкой на данные сайта Marine Traffic также сообщил, что судно "Адлер" уже начало движение на северо-запад вечером 21 декабря.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия
Вчера, 14:02
 
В миреШвецияРоссияСтокгольм (город)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала