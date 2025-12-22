СМИ: российскому судну разрешили покинуть шведские территориальные воды

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура Швеции решила не начинать расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у шведских берегов, судну разрешено двигаться дальше, сообщает в понедельник телеканал SVT.

Как ранее сообщал SVT, шведские правоохранители 21 декабря поднялись на борт российского контейнеровоза "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за проблем с двигателем. Посольство России Стокгольме заявило, что следит за ситуацией с судном, находится в контакте с капитаном и шведскими властями.

"Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, досмотр проводился из-за захода судна, компания-владелец которого якобы входит в санкционные списки США ЕС , в шведские территориальные воды.

Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, заявил, что судно может покинуть шведские территориальные воды.