Московские школьники выиграли олимпиаду по робототехнике

"Ребята соревновались по двум направлениям: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника. Проверялись их теоретические и практические знания. Например, нужно было разработать алгоритмы полета с обходом препятствий и запрограммировать роботов для автономного выполнения задач на полигоне", — подчеркнул Собянин.