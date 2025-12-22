Рейтинг@Mail.ru
Московские школьники выиграли олимпиаду по робототехнике
18:33 22.12.2025 (обновлено: 18:57 22.12.2025)
Московские школьники выиграли олимпиаду по робототехнике
Московские школьники выиграли олимпиаду по робототехнике
Московские школьники стали победителями и призерами первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике "От кода к взлету", они забрали... РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Московские школьники стали победителями и призерами первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике "От кода к взлету", они забрали более 70 процентов всех наград, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в МАХ.
"Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике. Они завоевали 19 дипломов победителей и 47 — призеров. Это больше 70% всех наград. Поздравляю ребят с такими хорошими результатами! Желаю новых побед и воплощения всех смелых идей в жизнь", — написал Собянин.
Мэр отметил, что финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево".
"Ребята соревновались по двум направлениям: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника. Проверялись их теоретические и практические знания. Например, нужно было разработать алгоритмы полета с обходом препятствий и запрограммировать роботов для автономного выполнения задач на полигоне", — подчеркнул Собянин.
Он напомнил, что Открытая всероссийская технологическая олимпиада по робототехнике "От кода к взлету" организована в рамках Московской олимпиады школьников. В финале боролись больше 350 старшеклассников из 23 регионов страны. Победители получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
