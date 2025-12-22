Рейтинг@Mail.ru
Несовершеннолетнего жителя Москвы арестовали по подозрению в поджоге
09:37 22.12.2025
Несовершеннолетнего жителя Москвы арестовали по подозрению в поджоге
Несовершеннолетнего жителя Москвы арестовали по подозрению в поджоге
Несовершеннолетний москвич по указанию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, он арестован по... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
Несовершеннолетнего жителя Москвы арестовали по подозрению в поджоге

Несовершеннолетнего жителя Москвы арестовали по подозрению в поджоге в Ступино

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний москвич по указанию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, он арестован по делу о теракте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России предъявлено обвинение 17-летнему жителю столицы в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... По ходатайству следствия суд несовершеннолетнему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.
Правоохранителями установлено, что студент колледжа получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. По данным силовиков, согласившись на данное предложение, молодой человек вечером 17 декабря 2025 года приехал на перегон железнодорожных станций Жилево-Ступино в подмосковном Ступино, где совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта. При этом свои действия подросток снял на камеру мобильного телефона для последующего отчёта своему куратору, однако обещанное денежное вознаграждение он не получил.
Отмечается, что силовиками проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
