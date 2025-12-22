https://ria.ru/20251222/shebekino-2063842598.html
В Шебекино при отражении атаки FPV-дрона пострадал боец "Орлана"
В Шебекино при отражении атаки FPV-дрона пострадал боец "Орлана" - РИА Новости, 22.12.2025
В Шебекино при отражении атаки FPV-дрона пострадал боец "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" ранен в Шебекино Белгородской области при отражении атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:23:00+03:00
2025-12-22T14:23:00+03:00
2025-12-22T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при отражении атаки FPV-дрона пострадал боец "Орлана"
В Шебекино при отражении атаки дрона ВСУ пострадал боец подразделения "Орлан"