Число сбитых над Севастополем воздушных целей выросло до восьми
Российские военные уничтожили восемь воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T22:28:00+03:00
2025-12-22T22:28:00+03:00
2025-12-22T23:36:00+03:00
севастополь
