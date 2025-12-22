Рейтинг@Mail.ru
Число сбитых над Севастополем воздушных целей выросло до восьми
22:28 22.12.2025 (обновлено: 23:36 22.12.2025)
Число сбитых над Севастополем воздушных целей выросло до восьми
Число сбитых над Севастополем воздушных целей выросло до восьми
Российские военные уничтожили восемь воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Российские военные уничтожили восемь воздушных целей над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито восемь воздушных целей как над морем, так и над разными районами города", — написал он в МАХ.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 20:31 мск. Ранее сообщалось о двух пораженных целях.
В районе улицы Хрусталева упали фрагменты сбитого беспилотника, никто не пострадал.
Минобороны позднее отчиталось об уничтожении 11 БПЛА над Крымом и одного — над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
