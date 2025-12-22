Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американский сенатор от штата Техас Тед Круз, обдумывающий возможность участия в гонке на пост президента США, раскритиковал подход к внешней политике соратника по Республиканской партии вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого прочат основным кандидатом от республиканцев, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Портал Axios ранее сообщал, что Тед Круз начал готовить почву для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года, критикуя политические взгляды журналиста Такера Карлсона. Круз уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента США в 2016 году, однако уступил нынешнему президенту Дональду Трампу в ходе праймериз Республиканской партии.
"Круз раскритиковал Вэнса, близкого соратника Карлсона, перед донорами Республиканской партии. Сенатор предупредил, что взгляды Вэнса на внешнюю политику носят опасно изоляционистский характер", - говорится в материале.
Издание пишет, что участие Круза в президентской гонке может стать "политически рискованным" шагом, поскольку может поставить его на "путь столкновения" с Вэнсом.
Издание Politico ранее писало, что госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке сообщил, что Джей Ди Вэнс - основной кандидат от республиканцев на выборах 2028 года.
В конце августа Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе.