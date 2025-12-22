Рейтинг@Mail.ru
Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2025
15:24 22.12.2025 (обновлено: 15:25 22.12.2025)
Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP
Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2025
Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP
Американский сенатор от штата Техас Тед Круз, обдумывающий возможность участия в гонке на пост президента США, раскритиковал подход к внешней политике соратника РИА Новости, 22.12.2025
в мире, сша, техас, тед круз (сенатор от штата техас), такер карлсон, дональд трамп, politico
В мире, США, Техас, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Такер Карлсон, Дональд Трамп, Politico
Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP

WP: сенатор Круз раскритиковал подход Вэнса к внешней политике

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американский сенатор от штата Техас Тед Круз, обдумывающий возможность участия в гонке на пост президента США, раскритиковал подход к внешней политике соратника по Республиканской партии вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого прочат основным кандидатом от республиканцев, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Портал Axios ранее сообщал, что Тед Круз начал готовить почву для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года, критикуя политические взгляды журналиста Такера Карлсона. Круз уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента США в 2016 году, однако уступил нынешнему президенту Дональду Трампу в ходе праймериз Республиканской партии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вэнс назвал главный тормоз на переговорах по украинскому урегулированию
Вчера, 12:54
"Круз раскритиковал Вэнса, близкого соратника Карлсона, перед донорами Республиканской партии. Сенатор предупредил, что взгляды Вэнса на внешнюю политику носят опасно изоляционистский характер", - говорится в материале.
Издание пишет, что участие Круза в президентской гонке может стать "политически рискованным" шагом, поскольку может поставить его на "путь столкновения" с Вэнсом.
Издание Politico ранее писало, что госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке сообщил, что Джей Ди Вэнс - основной кандидат от республиканцев на выборах 2028 года.
В конце августа Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ узнали, кого Рубио назвал главным кандидатом на выборах в 2028 году
7 ноября, 14:01
 
В миреСШАТехасТед Круз (сенатор от штата Техас)Такер КарлсонДональд ТрампPolitico
 
 
