Сенатор из США раскритиковал подход Вэнса к внешней политике, пишет WP

Издание пишет, что участие Круза в президентской гонке может стать "политически рискованным" шагом, поскольку может поставить его на "путь столкновения" с Вэнсом.

В конце августа Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе.