Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics, во время выступления на концерте известного певца Ван Лихуна в качестве подтанцовки исполнили синхронное сальто вперед, что вызвало фурор среди общественности, Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics, во время выступления на концерте известного певца Ван Лихуна в качестве подтанцовки исполнили синхронное сальто вперед, что вызвало фурор среди общественности, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Ван Лихун - известный певец и продюсер начал свою карьеру в 1995 году, выпустив дебютный альбом. За всю свою карьеру он записал 25 альбомов и выпустил более 60 миллионов копий.

"Шесть человекоподобных роботов G1 компании Unitree Robotics успешно выполнили синхронное сальто вперед, выступая в качестве подтанцовки на концерте в Чэнду в прошлый четверг", - говорится в сообщении.

Роботы исполнили хореографию для песни "Open Fire" вместе с Ван Лихуном и другими танцорами. Они были одеты в сияющий серебристый верх и черные штаны. Помимо сальто они также продемонстрировали последовательность движений всей хореографии, включая сложные движения руками, ногами и повороты.

Выступление роботов и их идеально синхронное сальто быстро стали вирусными и привлекли международное внимание. Илон Маск сделал репост видео выступления на своей странице в социальной сети X и назвал его "впечатляющим", после чего выступление набрало еще большую популярность, отмечает SCMP.

Согласно данным газеты, в начале декабря Unitree Robotics запустили "первое в мире приложение для человекоподобных роботов". Это приложение, в котором пользователи роботов могут делиться новыми действиями и данными, которыми они обучили андроидов.

Unitree Robotics известна в Китае как ведущая компания по количеству достижений в робототехнике, подчеркивает SCMP.

Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В январе этого года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.

В апреле в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в Пекине состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов.