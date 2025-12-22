Рейтинг@Mail.ru
Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца
19:00 22.12.2025
Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца
Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца - РИА Новости, 22.12.2025
Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца
Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics, во время выступления на концерте известного певца Ван Лихуна в качестве подтанцовки исполнили... РИА Новости, 22.12.2025
китай
чэнду
шанхай
илон маск
в мире
китай
чэнду
шанхай
китай, чэнду, шанхай, илон маск, в мире
Китай, Чэнду, Шанхай, Илон Маск, В мире
Китайские роботы произвели фурор с сальто на выступлении певца

SCMP: китайские роботы произвели фурор с сальто во время выступления певца

© Кадр видео из соцсетейЧеловекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics исполнили синхронное сальто вперед
Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics исполнили синхронное сальто вперед - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics исполнили синхронное сальто вперед
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Человекоподобные роботы G1 китайской компании Unitree Robotics, во время выступления на концерте известного певца Ван Лихуна в качестве подтанцовки исполнили синхронное сальто вперед, что вызвало фурор среди общественности, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Ван Лихун - известный певец и продюсер начал свою карьеру в 1995 году, выпустив дебютный альбом. За всю свою карьеру он записал 25 альбомов и выпустил более 60 миллионов копий.
"Шесть человекоподобных роботов G1 компании Unitree Robotics успешно выполнили синхронное сальто вперед, выступая в качестве подтанцовки на концерте в Чэнду в прошлый четверг", - говорится в сообщении.
Роботы исполнили хореографию для песни "Open Fire" вместе с Ван Лихуном и другими танцорами. Они были одеты в сияющий серебристый верх и черные штаны. Помимо сальто они также продемонстрировали последовательность движений всей хореографии, включая сложные движения руками, ногами и повороты.
Выступление роботов и их идеально синхронное сальто быстро стали вирусными и привлекли международное внимание. Илон Маск сделал репост видео выступления на своей странице в социальной сети X и назвал его "впечатляющим", после чего выступление набрало еще большую популярность, отмечает SCMP.
Согласно данным газеты, в начале декабря Unitree Robotics запустили "первое в мире приложение для человекоподобных роботов". Это приложение, в котором пользователи роботов могут делиться новыми действиями и данными, которыми они обучили андроидов.
Unitree Robotics известна в Китае как ведущая компания по количеству достижений в робототехнике, подчеркивает SCMP.
Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В январе этого года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.
В апреле в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в Пекине состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские роботы демонстрируют широкие перспективы применения в различных областях, промышленная среда для их производства в Китае постоянно улучшается. Он также напомнил, что по итогам 2024 года количество промышленных роботов в эксплуатации в Китае превысило два миллиона, что является наивысшим показателем среди других стран мира. По словам дипломата, в КНР также насчитывается более 500 тысяч высокотехнологичных предприятий.
КитайЧэндуШанхайИлон МаскВ мире
 
 
