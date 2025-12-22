Рейтинг@Mail.ru
Савельев назвал беспилотные системы приоритетными для транспортной отрасли - РИА Новости, 22.12.2025
16:37 22.12.2025
Савельев назвал беспилотные системы приоритетными для транспортной отрасли
Савельев назвал беспилотные системы приоритетными для транспортной отрасли
Савельев назвал беспилотные системы приоритетными для транспортной отрасли

Беспилотный автомобиль во время испытаний в зимних условиях на полигоне НАМИ
Беспилотный автомобиль во время испытаний в зимних условиях на полигоне НАМИ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беспилотные системы в разных видах транспорта определены правительством приоритетными технологиями для развития транспортной отрасли России, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"В данной стратегии интеллектуальные транспортные системы, технологии для различных сфер применения: море, земля, воздух, в том числе беспилотные автономные системы, определены приоритетными и признаны критическими технологиями для научно-технологического развития",- рассказал Савельев на совещании правительства.
Он отметил, что целью стратегии научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года является формирование комплексного научного подхода к развитию транспортной отрасли, решению основных технологических задач, выработка соответствующих приоритетов.
