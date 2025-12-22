Генерал Сарваров, погибший в Москве, участвовал в операциях в Чечне и Сирии

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате взрыва автомобиля в Москве, участвовал в операции в Сирии и контртеррористической операции (КТО) в Чечне, сообщается на сайте Минобороны России.
"В период с 1992 по 2003 год в течение 6 лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской республике... В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике", - говорится на сайте ведомства.
Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990 году; военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского в 1999 году; Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.
По данным СК, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
Погибший генерал-лейтенант был награжден орденом Мужества в 1995 году; медалью Суворова в 2000 году; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2003 году; орденом "За военные заслуги" в 2014 году; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени в 2014 году. Присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации" в 2016 году.