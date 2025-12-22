Генерал Сарваров, погибший в Москве, участвовал в операциях в Чечне и Сирии

"В период с 1992 по 2003 год в течение 6 лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской республике... В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике", - говорится на сайте ведомства.

Погибший генерал-лейтенант был награжден орденом Мужества в 1995 году; медалью Суворова в 2000 году; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2003 году; орденом "За военные заслуги" в 2014 году; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени в 2014 году. Присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации" в 2016 году.