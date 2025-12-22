https://ria.ru/20251222/sanktsii-2063822593.html
Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций
Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:19:00+03:00
в мире
россия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
москва
2025
