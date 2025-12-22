Рейтинг@Mail.ru
13:19 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/sanktsii-2063822593.html
Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года.
"Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года", - сказано в публикации Совета ЕС в соцсети X.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Санкции Европы против России сокрушили европейскую экономику, заявил Орбан
Вчера, 01:05
 
В миреРоссияМоскваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
