https://ria.ru/20251222/samolet-2063963506.html
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде - РИА Новости, 22.12.2025
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде
Авиакомпания "Уральские авиалиний" проведет расследование после вынужденной посадки их самолета в аэропорту Ашхабада в Туркменистане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T21:41:00+03:00
2025-12-22T21:41:00+03:00
2025-12-22T21:41:00+03:00
ашхабад
уральские авиалинии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg
https://ria.ru/20251221/frantsiya-2063654439.html
https://ria.ru/20250324/samolet-2006845853.html
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:0:2033:1524_1920x0_80_0_0_94fdc8d45b97bad34ffc05c93dede6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашхабад, уральские авиалинии, происшествия
Ашхабад, Уральские авиалинии, Происшествия
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде
РИА Новости: "Уральские авиалинии" расследуют посадку самолета в Ашхабаде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалиний" проведет расследование после вынужденной посадки их самолета в аэропорту Ашхабада в Туркменистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Сначала проведем расследование, далее будет произведена оценка действий пилота, наземных служб, техперсонала. Пока полагаем, что пилот сделал все грамотно и профессионально", - сказала собеседница агентства.
Самолет Airbus A320, следовавший рейсом Дубай-Екатеринбург, ранее совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада
. Причина, как отмечал перевозчик, в том, что командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме, заявляли в пресс-службе.
После этого Уральская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров, уточнив, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния самолета. Инцидент случился после 15.00 мск, пояснил также надзорный орган.
Авиакомпания готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.