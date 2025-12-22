Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
21:41 22.12.2025
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде - РИА Новости, 22.12.2025
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде
Авиакомпания "Уральские авиалиний" проведет расследование после вынужденной посадки их самолета в аэропорту Ашхабада в Туркменистане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2025
Новости
"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде

РИА Новости: "Уральские авиалинии" расследуют посадку самолета в Ашхабаде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалиний" проведет расследование после вынужденной посадки их самолета в аэропорту Ашхабада в Туркменистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Сначала проведем расследование, далее будет произведена оценка действий пилота, наземных служб, техперсонала. Пока полагаем, что пилот сделал все грамотно и профессионально", - сказала собеседница агентства.
Самолет Airbus A320, следовавший рейсом Дубай-Екатеринбург, ранее совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина, как отмечал перевозчик, в том, что командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме, заявляли в пресс-службе.
После этого Уральская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров, уточнив, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния самолета. Инцидент случился после 15.00 мск, пояснил также надзорный орган.
Авиакомпания готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.
Заголовок открываемого материала