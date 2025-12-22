"Уральские авиалинии" проведут расследование посадки самолета в Ашхабаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалиний" проведет расследование после вынужденной посадки их самолета в аэропорту Ашхабада в Туркменистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Сначала проведем расследование, далее будет произведена оценка действий пилота, наземных служб, техперсонала. Пока полагаем, что пилот сделал все грамотно и профессионально", - сказала собеседница агентства.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом Дубай-Екатеринбург, ранее совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада . Причина, как отмечал перевозчик, в том, что командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме, заявляли в пресс-службе.

После этого Уральская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров, уточнив, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния самолета. Инцидент случился после 15.00 мск, пояснил также надзорный орган.