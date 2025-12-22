Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
20:05 22.12.2025
Специалисты проводят оценку состояния самолета, севшего в Ашхабаде
Специалисты проводят оценку состояния самолета, севшего в Ашхабаде
Проводится оценка технического состояния самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Дубая в Екатеринбург и совершившего вынужденную посадку в аэропорту...
2025
Специалисты проводят оценку состояния самолета, севшего в Ашхабаде

Пассажирский самолёт
Пассажирский самолёт. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Проводится оценка технического состояния самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Дубая в Екатеринбург и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее пресс-служба авиакомпании сообщала, что самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту ДубайЕкатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина, как отмечал перевозчик, в том, что командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме, заявили в пресс-службе.
В настоящий момент авиакомпания готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.
"Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров. В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна", – говорится в сообщении.
Также прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.
Происшествия Дубай Екатеринбург Ашхабад Уральские авиалинии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
