Замглавы Салехарда, ставшего фигурантом дела о мошенничестве, уволили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Заместитель мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николай Токарчук, которому ранее суд назначил запрет определенных действий по делу о мошенничестве, уволен с должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

"Токарчук Николай Анатольевич освободил должность заместителя главы администрации Салехарда в связи с истечением срока трудового договора", – сказала собеседница агентства.

Салехардский городской суд 12 августа избрал еще действующему чиновнику запрет определенных действий по делу о мошенничестве.

Раннее в пресс-службе горадминистрации подтвердили агентству задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Токарчука. Окружное управление СК РФ информировало, что он задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

Судя по оперативной съемке, которую обнародовало управление СК, Токарчук был задержан в аэропорту, сопротивления при этом не оказывал, а спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.

По версии следствия, с 2022-го по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи. В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.