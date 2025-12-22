Подростку в лагере на Сахалине проломили череп музыкальным инструментом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – РИА Новости. Подросток получил перелом черепа от удара ксилофоном в детском лагере на Сахалине, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи в городе Анива на юге Сахалина

"В Анивском районе 16-летний юноша тяжело пострадал от удара музыкальным инструментом. Инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Одноклассник трижды ударил его по голове ксилофоном. В больнице подростку сделали томографию и диагностировали перелом черепа и гематому. Сделали операцию", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе регулирующего безопасность нахождения несовершеннолетних в центре и даст оценку должностным лицам. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

"Расследование уголовного дела поставлено на контроль", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Региональное управление СК РФ сообщило, что виновный в инциденте 16-летний подросток задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело в его отношении возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).