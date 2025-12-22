Рейтинг@Mail.ru
07:54 22.12.2025 (обновлено: 08:46 22.12.2025)
Подростку в лагере на Сахалине проломили череп музыкальным инструментом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – РИА Новости. Подросток получил перелом черепа от удара ксилофоном в детском лагере на Сахалине, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи в городе Анива на юге Сахалина.
СК проводит проверку после смерти подростка в детском лагере в Светлогорске
30 июля, 19:26
"В Анивском районе 16-летний юноша тяжело пострадал от удара музыкальным инструментом. Инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Одноклассник трижды ударил его по голове ксилофоном. В больнице подростку сделали томографию и диагностировали перелом черепа и гематому. Сделали операцию", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе регулирующего безопасность нахождения несовершеннолетних в центре и даст оценку должностным лицам. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
"Расследование уголовного дела поставлено на контроль", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Региональное управление СК РФ сообщило, что виновный в инциденте 16-летний подросток задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело в его отношении возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии органов следствия, инцидент произошел 18 декабря: после словесного конфликта 16-летний подросток ударил не менее трех раз своего сверстника музыкальным инструментом по голове, после чего пострадавший был госпитализирован.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем
4 мая, 15:38
 
