Подростку в лагере на Сахалине проломили череп музыкальным инструментом

Подросток получил перелом черепа от удара ксилофоном в детском лагере на Сахалине, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
сахалин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
россия
Происшествия, Сахалин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростку в детском лагере на Сахалине проломили череп ксилофоном
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 дек – РИА Новости. Подросток получил перелом черепа от удара ксилофоном в детском лагере на Сахалине, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи в городе Анива на юге Сахалина
.
"В Анивском районе 16-летний юноша тяжело пострадал от удара музыкальным инструментом. Инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Одноклассник трижды ударил его по голове ксилофоном. В больнице подростку сделали томографию и диагностировали перелом черепа и гематому. Сделали операцию", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе регулирующего безопасность нахождения несовершеннолетних в центре и даст оценку должностным лицам. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
"Расследование уголовного дела поставлено на контроль", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Региональное управление СК РФ
сообщило, что виновный в инциденте 16-летний подросток задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело в его отношении возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии органов следствия, инцидент произошел 18 декабря: после словесного конфликта 16-летний подросток ударил не менее трех раз своего сверстника музыкальным инструментом по голове, после чего пострадавший был госпитализирован.