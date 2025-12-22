Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марко Рютте заявил о готовности Европы направить на Украину войска в случае "нарушения Россией мирного договора". Об этом он сказал в интервью Bild.



"Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется", — отметил он.