Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марко Рютте заявил о готовности Европы направить на Украину войска в случае "нарушения Россией мирного договора". Об этом он сказал в интервью Bild.
"Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется", — отметил он.
Рютте добавил, на данный момент ведется работа по определению точной структуры "коалиции желающих".
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия много раз отмечала, что ВСУ могут использовать перемирие для усиления своих позиций.
