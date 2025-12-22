Рейтинг@Mail.ru
Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 22.12.2025 (обновлено: 09:39 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryutte-2063737929.html
Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине
Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине
Генсек НАТО Марко Рютте заявил о готовности Европы направить на Украину войска в случае "нарушения Россией мирного договора". Об этом он сказал в интервью Bild. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:25:00+03:00
2025-12-22T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063750436.html
https://ria.ru/20251222/uitkoff-2063721005.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, НАТО
Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине

Рютте заявил о готовности ряда стран ЕС направить солдат на Украину

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марко Рютте заявил о готовности Европы направить на Украину войска в случае "нарушения Россией мирного договора". Об этом он сказал в интервью Bild.

"Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется", — отметил он.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
09:38
Рютте добавил, на данный момент ведется работа по определению точной структуры "коалиции желающих".

В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

Россия много раз отмечала, что ВСУ могут использовать перемирие для усиления своих позиций.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф
02:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала