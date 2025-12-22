Президент ВАРПЭ рассказал, как снизить цену на рыбу в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главным способом удешевления рыбопродукции может стать создание мощной складской и холодильной инфраструктуры по всей России, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
"Громадный пространственный размах нашей страны делает задачу по доставке рыбной продукции в каждый уголок страны более сложной, чем для любой другой страны... Удешевление стоимости транспортировки и хранения, создание мощной складской и холодильной инфраструктуры по всей стране, сглаживание за счет этого ценового риска для оптовиков - вот главный способ удешевления рыбопродукции", - сказал Зверев.
При этом он отметил, что Россия входит в первые 20 стран по потреблению рыбы. Оно выше, чем во многих странах мира, но все еще ниже рекомендуемых Минздравом норм.
По словам Зверева, россияне и так знают о преимуществах рыбы. Основная задача - в повышении ценовой доступности и ассортимента для разных потребителей.
"Поэтому поручение, которое поставил президент страны по увеличению потребления рыбы в стране, – это задача повышенной сложности, и задача будет выполнена", - подчеркнул он.
