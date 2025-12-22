Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временное прекращение огня на Украине - не та схема, которая позволит двигаться вперед, Москва выступает за устойчивое решение проблем, которое будет гарантировать конституционное устройство РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, "временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед".