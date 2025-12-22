Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временное прекращение огня на Украине - не та схема, которая позволит двигаться вперед, Москва выступает за устойчивое решение проблем, которое будет гарантировать конституционное устройство РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"О временном прекращении огня я рассуждать не готов. Наша позиция известна, мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое будет обеспечивать решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта и которое будет гарантировать конституционное устройство Российской Федерации с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях, населением этих территорий в последние годы", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, "временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед".
"Я бы сейчас не стал рассуждать, какие могут быть привязки в графиках к каким странам. Нам надо фокусировано работать, и это делается на той основе для договоренности, которая в последние дни обсуждалась, в частности, в ходе встреч во Флориде, а изначально была задана президентами, когда они провели свою встречу в Анкоридже на Аляске", - добавил Рябков.
"Несколько последних раундов контактов с американскими представителями подтверждают, что именно в этим рамках, заданных в Анкоридже параметрах, продолжает действовать и администрация США. Это важно. Это та база, на которой нужно двигаться дальше", - заключил он.