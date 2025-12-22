Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 22.12.2025 (обновлено: 17:10 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063892162.html
Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков
Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков
Временное прекращение огня на Украине - не та схема, которая позволит двигаться вперед, Москва выступает за устойчивое решение проблем, которое будет... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:44:00+03:00
2025-12-22T17:10:00+03:00
россия
украина
сергей рябков
москва
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558667_0:5:3448:1944_1920x0_80_0_0_c48f31dcdccd78b42caa1b6022af519b.jpg
https://ria.ru/20251222/dmitriev-2063787700.html
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063891710.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558667_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_2b126bddce383664d99563142805a538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей рябков, москва, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Сергей Рябков, Москва, Мирный план США по Украине
Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий, заявил Рябков

Рябков: Россия выступает за устойчивое прекращение боевых действий на Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Временное прекращение огня на Украине - не та схема, которая позволит двигаться вперед, Москва выступает за устойчивое решение проблем, которое будет гарантировать конституционное устройство РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"О временном прекращении огня я рассуждать не готов. Наша позиция известна, мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое будет обеспечивать решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта и которое будет гарантировать конституционное устройство Российской Федерации с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях, населением этих территорий в последние годы", - сказал Рябков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
Вчера, 11:28
По его словам, "временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед".
"Я бы сейчас не стал рассуждать, какие могут быть привязки в графиках к каким странам. Нам надо фокусировано работать, и это делается на той основе для договоренности, которая в последние дни обсуждалась, в частности, в ходе встреч во Флориде, а изначально была задана президентами, когда они провели свою встречу в Анкоридже на Аляске", - добавил Рябков.
"Несколько последних раундов контактов с американскими представителями подтверждают, что именно в этим рамках, заданных в Анкоридже параметрах, продолжает действовать и администрация США. Это важно. Это та база, на которой нужно двигаться дальше", - заключил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков призвал США противостоять попыткам ЕС сорвать диалог по Украине
Вчера, 16:42
 
РоссияУкраинаСергей РябковМоскваМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала