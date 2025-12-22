Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 22.12.2025 (обновлено: 17:09 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063891089.html
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия
Россия будет, не ослабляя усилий, двигаться в направлении достижения устойчивого решения украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:39:00+03:00
2025-12-22T17:09:00+03:00
россия
сергей рябков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057759530_0:97:3254:1927_1920x0_80_0_0_1e5d27b9c9665f0293e33dc16ef2a3fa.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063859360.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057759530_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e98839453c2cec3aeea771726bad1507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, украина, в мире
Россия, Сергей Рябков, Украина, В мире
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия

Рябков: Россия двигается к достижению устойчивого решения украинского кризиса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет, не ослабляя усилий, двигаться в направлении достижения устойчивого решения украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Администрация Трампа демонстрирует готовность к выработке таких решений, которые будут адресоваться к первоистокам, первопричинам конфликта и будут носить устойчивый характер. Это то, чего так боятся наши противники в Брюсселе и в ряде европейских столиц, которым в страшном сне, мне кажется, могут только присниться результаты, над которыми мы работаем. Мы будем, не ослабляя усилий, двигаться в этом направлении", - сказал он журналистам на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
Вчера, 15:12
 
РоссияСергей РябковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала