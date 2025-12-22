https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063891089.html
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия
Россия будет, не ослабляя усилий, двигаться в направлении достижения устойчивого решения украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:39:00+03:00
2025-12-22T17:09:00+03:00
