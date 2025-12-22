Россия и США не стоят на пороге новой гонки вооружений, заявил Рябков

"Золотой купол"... никто его не недооценивает, но способы реагирования на него, А - необязательно зеркальные и скорее всего совершенно незеркальные; Б - они многоопциональные. Я думаю, что квалификация и экспертиза на американской стороне не утрачена для того, чтобы понимать всю ту смысловую нагрузку, которую несут наши собственные решения в этой сфере, поэтому я не думаю, что мы стоим на пороге какой-то новой гонки вооружений, уж конечно, никакого повторения, никакого воспроизведения того во многом печального опыта советского противодействия рейгановской программе СОИ быть не может", - сказал он в ходе мероприятия на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".