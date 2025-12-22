https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063890828.html
Россия и США не стоят на пороге новой гонки вооружений, заявил Рябков
Россия и США не стоят на пороге новой гонки вооружений, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия и США не стоят на пороге новой гонки вооружений, заявил Рябков
РФ и США не стоят на пороге новой гонки вооружений из-за американской системы ПРО "Золотой купол", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:39:00+03:00
2025-12-22T16:39:00+03:00
2025-12-22T16:39:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061560863.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
Россия и США не стоят на пороге новой гонки вооружений, заявил Рябков
Рябков: РФ и США не стоят на пороге гонки вооружений из-за "Золотого купола"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. РФ и США не стоят на пороге новой гонки вооружений из-за американской системы ПРО "Золотой купол", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Золотой купол"... никто его не недооценивает, но способы реагирования на него, А - необязательно зеркальные и скорее всего совершенно незеркальные; Б - они многоопциональные. Я думаю, что квалификация и экспертиза на американской стороне не утрачена для того, чтобы понимать всю ту смысловую нагрузку, которую несут наши собственные решения в этой сфере, поэтому я не думаю, что мы стоим на пороге какой-то новой гонки вооружений, уж конечно, никакого повторения, никакого воспроизведения того во многом печального опыта советского противодействия рейгановской программе СОИ быть не может", - сказал он в ходе мероприятия на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".