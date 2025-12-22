В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В переговорах с США по Украине наблюдается медленный прогресс, при этом Москва призывает Вашингтон активнее противостоять попыткам некоторых стран торпедировать этот процесс, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию. Мы готовы продолжать работу в тех рамках, которые заданы в Анкоридже. Лидеры их определили, и они полностью сохраняют актуальность", - сказал он.