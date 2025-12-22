Рейтинг@Mail.ru
В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
16:39 22.12.2025 (обновлено: 17:15 22.12.2025)
В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков
В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков
В переговорах с США по Украине наблюдается медленный прогресс, при этом Москва призывает Вашингтон активнее противостоять попыткам некоторых стран торпедировать РИА Новости, 22.12.2025
В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков

Рябков: в переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В переговорах с США по Украине наблюдается медленный прогресс, при этом Москва призывает Вашингтон активнее противостоять попыткам некоторых стран торпедировать этот процесс, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Медленный прогресс наблюдается. Он сопровождается крайне вредоносными, злонамеренными попытками влиятельной группы государств торпедировать эти усилия, пустить под откос соответствующий дипломатический процесс. Этому нужно противостоять", - сказал Рябков журналистам.
"Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию. Мы готовы продолжать работу в тех рамках, которые заданы в Анкоридже. Лидеры их определили, и они полностью сохраняют актуальность", - сказал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Рябков рассказал, к какому решению украинского кризиса двигается Россия
Вчера, 16:39
 
