Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США
Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США
Как только намечается положительная динамика в диалоге России и США, Киев и его кураторы пытаются этому помешать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
