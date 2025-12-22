Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 22.12.2025 (обновлено: 16:59 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063890432.html
Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США
Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США
Как только намечается положительная динамика в диалоге России и США, Киев и его кураторы пытаются этому помешать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:38:00+03:00
2025-12-22T16:59:00+03:00
россия
киев
украина
сша
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251222/ssha-2063724424.html
россия
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, сша, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Киев, Украина, США, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге России и США

Рябков: Киев пытается мешать положительной динамике в диалоге между РФ и США

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Как только намечается положительная динамика в диалоге России и США, Киев и его кураторы пытаются этому помешать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Факт остается фактом: каждый раз, когда намечается положительная динамика в нашем диалоге с США, предпринимаются экстраординарные чрезвычайные усилия со стороны Киева и его европейских кураторов чтобы этому помешать, все это деформировать, по большому счету сбить с того траверза, с той траектории, на которой это находится", - сказал он журналистам на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
Вчера, 03:24
 
РоссияКиевУкраинаСШАВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала