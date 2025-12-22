Рейтинг@Mail.ru
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063887830.html
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков
В Европе одержимы химерой якобы надвигающегося на них нападения России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:29:00+03:00
2025-12-22T16:29:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063861176.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, сергей рябков
В мире, Россия, Европа, Москва, Сергей Рябков
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков

Рябков: в Европе одержимы химерой якобы надвигающегося на них нападения России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Европе одержимы химерой якобы надвигающегося на них нападения России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой будто бы надвигающегося на них нападения со стороны России... Именно под предлогом того, что Москва якобы вынашивает агрессивные планы и намерена в ближайшие годы вторгнуться в натовские государства, в европейских столицах запущены масштабные программы ремилитаризации", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия не собирается нападать на страны ЕС и НАТО, заявил Рябков
Вчера, 15:16
 
В миреРоссияЕвропаМоскваСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала