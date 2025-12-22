https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063887830.html
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков
В Европе одержимы химерой якобы надвигающегося на них нападения России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:29:00+03:00
2025-12-22T16:29:00+03:00
2025-12-22T16:29:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063861176.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, сергей рябков
В мире, Россия, Европа, Москва, Сергей Рябков
В Европе одержимы химерой якобы нападения на них России, заявил Рябков
Рябков: в Европе одержимы химерой якобы надвигающегося на них нападения России