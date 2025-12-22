Рябков: Россия следит за расширением географии базирования ядерного оружия

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Серьезное внимание приходится уделять шагам стран НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе. В частности, за счет возвращения таких вооружений на территорию Соединенного Королевства. При этом ввиду анонсированной закупки Лондоном американских авиаплатформ двойного оснащения, увеличивается и число стран, способных самостоятельно и оперативно доставлять указанное ядерное оружие к критическим важным целям на территории России и ее союзников", - сказал Рябков на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, в Москве также отмечают "демонстративный переход Соединенного Королевства и Французской Республики на новый уровень координации в ядерной сфере, что включает совместное ядерное планирование и, соответственно, возможность применения этими двумя странами ядерных вооружений в рамках единого замысла".