Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Россия следит за расширением географии базирования ядерного оружия - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063885481.html
Рябков: Россия следит за расширением географии базирования ядерного оружия
Рябков: Россия следит за расширением географии базирования ядерного оружия - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков: Россия следит за расширением географии базирования ядерного оружия
Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:23:00+03:00
2025-12-22T16:23:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
сергей рябков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c0ac58a5b04c3001dd076b0b6a82b18.jpg
https://ria.ru/20251222/rossija-2063877333.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_368e446847be94e180b7618e73810944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, сергей рябков, нато
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Рябков, НАТО
Рябков: Россия следит за расширением географии базирования ядерного оружия

Рябков: РФ следит за расширением географии базирования ядерного оружия в Европе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Серьезное внимание приходится уделять шагам стран НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе. В частности, за счет возвращения таких вооружений на территорию Соединенного Королевства. При этом ввиду анонсированной закупки Лондоном американских авиаплатформ двойного оснащения, увеличивается и число стран, способных самостоятельно и оперативно доставлять указанное ядерное оружие к критическим важным целям на территории России и ее союзников", - сказал Рябков на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, в Москве также отмечают "демонстративный переход Соединенного Королевства и Французской Республики на новый уровень координации в ядерной сфере, что включает совместное ядерное планирование и, соответственно, возможность применения этими двумя странами ядерных вооружений в рамках единого замысла".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия анализирует действия Запада по накоплению РСМД, заявил Рябков
Вчера, 16:00
 
В миреРоссияСШАЕвропаСергей РябковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала