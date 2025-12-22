Рейтинг@Mail.ru
Безопасность Калининградской области будет гарантирована, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 22.12.2025 (обновлено: 16:23 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063883764.html
Безопасность Калининградской области будет гарантирована, заявил Рябков
Безопасность Калининградской области будет гарантирована, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Безопасность Калининградской области будет гарантирована, заявил Рябков
Безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью российского государства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:20:00+03:00
2025-12-22T16:23:00+03:00
калининградская область
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135918/10/1359181084_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_eeb07a8d7af6da132b081c2d83905a35.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063862070.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135918/10/1359181084_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_547a4e1b96324b01ac980e1cac9841dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, сергей рябков
Калининградская область, Россия, Сергей Рябков
Безопасность Калининградской области будет гарантирована, заявил Рябков

Рябков: безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью РФ

© РИА Новости / Андрей Финтисов"Рыбная деревня" в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Андрей Финтисов
"Рыбная деревня" в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью российского государства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Калининградская область, даже не подлежит обсуждению, это неотъемлемая часть Российской Федерации. Соответственно, в полном объеме и во всех аспектах следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью российского государства", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Вчера, 15:18
 
Калининградская областьРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала