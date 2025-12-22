Безопасность Калининградской области будет гарантирована, заявил Рябков

https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063883764.html
Рябков: безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью РФ
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью российского государства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Калининградская область, даже не подлежит обсуждению, это неотъемлемая часть Российской Федерации. Соответственно, в полном объеме и во всех аспектах следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью российского государства", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".