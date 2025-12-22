ПРО США направлена в том числе против России и Китая, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что ПРО США направлена не только против государств, относимых Вашингтоном к группе, которая ранее именовалась странами-изгоями, но и против так называемых стратегических соперников в лице России и Китая",- сказал Рябков , выступая в ходе заседания международного клуба "Валдай".

Более того, по словам Рябкова, речь теперь идет и о выводе средств перехвата и на космическую орбиту, что означает "материальное воплощение крайне дестабилизирующих планов по вепонизации космического пространства и превращению его в арену боевых действий".