ПРО США направлена в том числе против России и Китая, заявил Рябков
ПРО США направлена в том числе против России и Китая, заявил Рябков
После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, россия, сша, китай, сергей рябков
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что ПРО США
направлена не только против государств, относимых Вашингтоном
к группе, которая ранее именовалась странами-изгоями, но и против так называемых стратегических соперников в лице России
и Китая",- сказал Рябков
, выступая в ходе заседания международного клуба "Валдай".
Более того, по словам Рябкова, речь теперь идет и о выводе средств перехвата и на космическую орбиту, что означает "материальное воплощение крайне дестабилизирующих планов по вепонизации космического пространства и превращению его в арену боевых действий".
"Не только не отброшена, но и получает дополнительное развитие весьма провокационная американская стратегия так называемого, достартового перехвата, что по сути предполагает планирование первого обезоруживающего удара", - добавил Рябков.