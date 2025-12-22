Рейтинг@Mail.ru
ПРО США направлена в том числе против России и Китая, заявил Рябков
15:43 22.12.2025
ПРО США направлена в том числе против России и Китая, заявил Рябков
После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, россия, сша, китай, сергей рябков
В мире, Россия, США, Китай, Сергей Рябков
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"После долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что ПРО США направлена не только против государств, относимых Вашингтоном к группе, которая ранее именовалась странами-изгоями, но и против так называемых стратегических соперников в лице России и Китая",- сказал Рябков, выступая в ходе заседания международного клуба "Валдай".
