Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся избежать наиболее негативных сценариев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сохраняет актуальность задача готовиться ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ. Все же хотелось бы рассчитывать, что наиболее нежелательных опций удастся избежать", - сказал он на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".