15:31 22.12.2025 (обновлено: 16:06 22.12.2025)
Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков
Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся избежать наиболее негативных сценариев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Сохраняет актуальность задача готовиться ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ. Все же хотелось бы рассчитывать, что наиболее нежелательных опций удастся избежать", - сказал он на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
