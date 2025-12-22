https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063866105.html
Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков
Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков
Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:31:00+03:00
2025-12-22T15:31:00+03:00
2025-12-22T16:06:00+03:00
россия
политика
в мире
москва
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063862070.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, в мире, москва, сергей рябков
Россия, Политика, В мире, Москва, Сергей Рябков
Россия хочет избежать негативных сценариев после конца ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: РФ надеется на избежание негативных сценариев после окончания ДСНВ