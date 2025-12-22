https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063865645.html
Рябков: Россия готовится к любым вариантам событий после истечения ДСНВ
Рябков: Россия готовится к любым вариантам событий после истечения ДСНВ
2025-12-22T15:28:00+03:00
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся избежать наиболее негативных сценариев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Сохраняет актуальность задача готовиться ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ. Все же хотелось бы рассчитывать, что наиболее нежелательных опций удастся избежать", - сказал он на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".