15:28 22.12.2025 (обновлено: 15:41 22.12.2025)
Рябков: Россия готовится к любым вариантам событий после истечения ДСНВ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся избежать наиболее негативных сценариев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Сохраняет актуальность задача готовиться ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ. Все же хотелось бы рассчитывать, что наиболее нежелательных опций удастся избежать", - сказал он на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".
РоссияВ миреМоскваСергей Рябков
 
 
