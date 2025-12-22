https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063864800.html
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
Российская сторона будет реагировать зеркально, если США начнут тестировать ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
Рябков: РФ будет реагировать зеркально на возможные испытания ядерного оружия