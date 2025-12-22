Рейтинг@Mail.ru
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
15:25 22.12.2025
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия
в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
Рябков предупредил США об ответе на возможные испытания ядерного оружия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская сторона будет реагировать зеркально, если США начнут тестировать ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если речь пойдет о возвращении США к полноценному, взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
В миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
