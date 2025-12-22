https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063862070.html
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас сохраняются существенные риски военного столкновения России и НАТО из-за враждебных действий европейских стран. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:18:00+03:00
2025-12-22T15:18:00+03:00
2025-12-22T15:24:00+03:00
в мире
россия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063858650.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, евросоюз
В мире, Россия, НАТО, Евросоюз
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Рябков: риск военного столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС