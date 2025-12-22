Рейтинг@Mail.ru
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 22.12.2025 (обновлено: 15:24 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063862070.html
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас сохраняются существенные риски военного столкновения России и НАТО из-за враждебных действий европейских стран. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:18:00+03:00
2025-12-22T15:24:00+03:00
в мире
россия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063858650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, евросоюз
В мире, Россия, НАТО, Евросоюз
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС

Рябков: риск военного столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас сохраняются существенные риски военного столкновения России и НАТО из-за враждебных действий европейских стран.
"Даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения России-НАТО ввиду неадекватных, враждебных действий европейских стран", - сказал Рябков на московской площадке клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков
Вчера, 15:10
 
В миреРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала