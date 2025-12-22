Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 22.12.2025 (обновлено: 15:30 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063861424.html
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США - РИА Новости, 22.12.2025
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США
Стремление стран Евросоюза не допустить нормализации отношений России и США является осложняющим фактором, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:17:00+03:00
2025-12-22T15:30:00+03:00
европа
сша
россия
в мире
украина
сергей рябков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063862070.html
европа
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, россия, в мире, украина, сергей рябков, евросоюз
Европа, США, Россия, В мире, Украина, Сергей Рябков, Евросоюз
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США

Рябков прокомментировал стремление ЕС препятствовать отношениям России и США

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Стремление стран Евросоюза не допустить нормализации отношений России и США является осложняющим фактором, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Существенным осложняющим ситуацию фактором является стойкое стремление входящих в Евросоюз государств не допустить сближение российских и американских подходов к урегулированию конфликта на Украине и вокруг нее. Да и в целом предотвратить оздоровление обстановки в российско-американских отношениях", - сказал Рябков на дискуссии в клубе "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Вчера, 15:18
 
ЕвропаСШАРоссияВ миреУкраинаСергей РябковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала