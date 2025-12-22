https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063861424.html
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США
Стремление стран Евросоюза не допустить нормализации отношений России и США является осложняющим фактором, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
Рябков прокомментировал стремление ЕС помешать отношениям России и США
