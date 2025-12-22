https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063860984.html
Рябков рассказал, что должно стать залогом снижения конфликтов с США
Рябков рассказал, что должно стать залогом снижения конфликтов с США
Залогом снижения конфликтного потенциала с США должен стать учет ими интересов России, прежде всего в области безопасности, заявил заместитель главы МИД РФ... РИА Новости, 22.12.2025
Рябков рассказал, что должно стать залогом снижения конфликтов с США
Рябков: снижение конфликтов с США возможно при учете интересов безопасности РФ