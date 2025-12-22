Рейтинг@Mail.ru
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
15:12 22.12.2025 (обновлено: 15:29 22.12.2025)
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
У Москвы остается ряд серьезных вопросов к США, в частности, в контексте украинского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
россия, сша, мирный план сша по украине, в мире, москва, сергей рябков, нато
Россия, США, Мирный план США по Украине, В мире, Москва, Сергей Рябков, НАТО
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков

Рябков: у РФ остаются серьезные вопросы к США в контексте украинского кризиса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. У Москвы остается ряд серьезных вопросов к США, в частности, в контексте украинского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Принципиально важно, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте", - сказал Рябков в ходе своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Успех диалога России и США не предопределен, заявил Рябков
Россия США Мирный план США по Украине В мире Москва Сергей Рябков НАТО
 
 
