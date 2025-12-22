https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063859360.html
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
У Москвы остается ряд серьезных вопросов к США, в частности, в контексте украинского кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
Рябков: у РФ остаются серьезные вопросы к США в контексте украинского кризиса