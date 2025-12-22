Рейтинг@Mail.ru
Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 22.12.2025 (обновлено: 16:39 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ryabkov-2063858650.html
Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков
Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков
Россия ведет себя сдержанно в ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:10:00+03:00
2025-12-22T16:39:00+03:00
в мире
россия
нато
москва
сергей рябков
украина
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251214/peskov-2061949581.html
https://ria.ru/20251218/voyna-2062782585.html
https://ria.ru/20251210/ssha-2061003080.html
https://ria.ru/20251124/marshruty-2056668214.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, москва, сергей рябков, украина, мария захарова, владимир путин
В мире, Россия, НАТО, Москва, Сергей Рябков, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин
Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков

Рябков: Россия проявляет максимальную сдержанность в ответ на провокации НАТО

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия ведет себя сдержанно в ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой — последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности", — пояснил он на московской площадке клуба "Валдай".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Песков осудил Рютте за слова о Второй мировой войне
14 декабря, 12:43
Дипломат отметил, что сохраняются существенные риски столкновения России и НАТО из-за враждебных действий Европы. При этом Москва не планирует нападать на западные страны и готова зафиксировать это юридически.
Также он уточнил, что Россия анализирует планы Запада по накоплению ракет средней и меньшей дальности. Одной из ответных мер станет размещение в Белоруссии новейших комплексов "Орешник".
Рябков добавил, что Москва будет реагировать зеркально, если Вашингтон начнет тестировать ядерное оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря, 08:00

Агрессивные планы НАТО

В начале декабря глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в блоке допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Конгрессмен представил законопроект о выходе США из НАТО
10 декабря, 06:51
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Старые планы, новые маршруты. Танки НАТО спешат к российским границам
24 ноября, 08:00
 
В миреРоссияНАТОМоскваСергей РябковУкраинаМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала