Россия проявляет сдержанность в ответ на провокации НАТО, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия ведет себя сдержанно в ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО , мы проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой — последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности", — пояснил он на московской площадке клуба "Валдай".

Дипломат отметил, что сохраняются существенные риски столкновения России и НАТО из-за враждебных действий Европы. При этом Москва не планирует нападать на западные страны и готова зафиксировать это юридически.

Также он уточнил, что Россия анализирует планы Запада по накоплению ракет средней и меньшей дальности. Одной из ответных мер станет размещение в Белоруссии новейших комплексов "Орешник".

Рябков добавил, что Москва будет реагировать зеркально, если Вашингтон начнет тестировать ядерное оружие.

Агрессивные планы НАТО

В начале декабря глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в блоке допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова попыткой подорвать усилия по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, заявление Каво Драгоне подводит жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и разжигает конфронтацию из-за антироссийской истерии.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.

Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.