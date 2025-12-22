Замглавы МИД России Сергей Рябков участвует в дискуссии по вопросам международной безопасности на площадке клуба "Валдай".
Выступление Рябкова на "Валдае". Прямая трансляция
Выступление Рябкова на "Валдае". Прямая трансляция - РИА Новости, 22.12.2025
Выступление Рябкова на "Валдае". Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков участвует в дискуссии по вопросам международной безопасности на площадке клуба "Валдай". РИА Новости, 22.12.2025
россия
Рябков участвует в дискуссии по вопросам международной безопасности
Рябков участвует в дискуссии по вопросам международной безопасности
Политика, Россия
Выступление Рябкова на "Валдае". Прямая трансляция
Замглавы МИД России Сергей Рябков участвует в дискуссии по вопросам международной безопасности на площадке клуба "Валдай".
