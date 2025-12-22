https://ria.ru/20251222/rya-2063865176.html
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков
Россия пока так и не получила предметной реакции США на предложение придерживаться лимитов, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:27:00+03:00
2025-12-22T15:27:00+03:00
2025-12-22T15:34:00+03:00
россия
политика
в мире
сша
владимир путин
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980120628_854:807:3060:2048_1920x0_80_0_0_619d81d5365c07b75b2d9a51ef8edc86.jpg
https://ria.ru/20251222/rf-2063864516.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980120628_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_af289fd0e7bd16b84abb1d1064119f05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, в мире, сша, владимир путин, сергей рябков
Россия, Политика, В мире, США, Владимир Путин, Сергей Рябков
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: РФ пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ