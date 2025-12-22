Рейтинг@Mail.ru
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
15:27 22.12.2025 (обновлено: 15:34 22.12.2025)
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков
россия, политика, в мире, сша, владимир путин, сергей рябков
Россия, Политика, В мире, США, Владимир Путин, Сергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россия пока так и не получила предметной реакции США на предложение придерживаться лимитов, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, после истечения его срока действия, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Предметной реакции США на нашу инициативу пока так и не последовало", - сказал он по указанному вопросу, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия обеспечивает безопасность за счет контрмер, заявил Рябков
Вчера, 15:25
 
РоссияПолитикаВ миреСШАВладимир ПутинСергей Рябков
 
 
