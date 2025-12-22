Президент Румынии признал малоэффективность борьбы с коррупцией в стране

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан признал, что борьба с коррупцией в стране ведется малоэффективно, пообещав изменить положение дел, сложившееся на фоне экономического кризиса.

Он подчеркнул, что это изменится, добавив, что сейчас чиновники работают ради интересов небольших групп людей, а не ради общественного блага.