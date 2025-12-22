https://ria.ru/20251222/rumyniya-2063800491.html
Президент Румынии признал малоэффективность борьбы с коррупцией в стране
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан признал, что борьба с коррупцией в стране ведется малоэффективно, пообещав изменить положение дел, сложившееся на фоне экономического кризиса.
"По крупным проблемам общества, начиная с коррупции, мы сделали мало", - заявил Дан
в интервью газете Politico
.
Он подчеркнул, что это изменится, добавив, что сейчас чиновники работают ради интересов небольших групп людей, а не ради общественного блага.
Ранее румынский премьер-министр Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния
тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%.