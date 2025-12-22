Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 22.12.2025 (обновлено: 11:18 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/rumyniya-2063777474.html
Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico
Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 22.12.2025
Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico
Президент Румынии Никушор Дан признал правоту главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего европейских лидеров слабыми, отметив, что они иногда слишком медлят... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:52:00+03:00
2025-12-22T11:18:00+03:00
в мире
россия
европа
брюссель
дональд трамп
никушор дан
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017799680_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_696f2d50d53c503e13458b90cf50076e.jpg
https://ria.ru/20251217/rumyniya-2062514118.html
https://ria.ru/20251210/es-2061081839.html
https://ria.ru/20251217/es-2062610620.html
россия
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017799680_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8f7348c7f3d9d16f44928129aaabf04f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, брюссель, дональд трамп, никушор дан, сергей лавров, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Никушор Дан, Сергей Лавров, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico

Politico: Никушор Дан признал правоту Трампа, назвавшего лидеров ЕС слабыми

© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан признал правоту главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего европейских лидеров слабыми, отметив, что они иногда слишком медлят с принятием решений, сообщает газета Politico.
На вопрос газеты о том, считает ли он, что Трамп был в чем-то прав, назвав европейских лидеров слабыми, Дан ответил положительно.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: в Румынии раскрыли причины отмены президентских выборов 2024 года
17 декабря, 01:11
"В оценке Трампа есть "доля правды". Европа может слишком медлить с принятием решений", - приводит издание его ответ.
Румынский лидер привел в пример вопрос финансирования Киева. Он отметил, что для принятия решения блоку потребовались месяцы споров и тяжелый саммит в Брюсселе, который закончился около 3 часов ночи по местному времени. Дан назвал нынешний ЕС "раздробленным", подчеркнув при этом, что даже в таком состоянии блок смог в конечном счете принять решение.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Ночью 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ
10 декабря, 12:35
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС и США согласовали план по гарантиям безопасности Украины, пишет NYT
17 декабря, 13:10
 
В миреРоссияЕвропаБрюссельДональд ТрампНикушор ДанСергей ЛавровЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала