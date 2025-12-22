Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан признал правоту главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего европейских лидеров слабыми, отметив, что они иногда слишком медлят с принятием решений, сообщает газета Politico.
"В оценке Трампа есть "доля правды". Европа может слишком медлить с принятием решений", - приводит издание его ответ.
Румынский лидер привел в пример вопрос финансирования Киева. Он отметил, что для принятия решения блоку потребовались месяцы споров и тяжелый саммит в Брюсселе, который закончился около 3 часов ночи по местному времени. Дан назвал нынешний ЕС "раздробленным", подчеркнув при этом, что даже в таком состоянии блок смог в конечном счете принять решение.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.