Президент Румынии признал правоту Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан признал правоту главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего европейских лидеров слабыми, отметив, что они иногда слишком медлят с принятием решений, сообщает газета Politico.