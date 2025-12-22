Рейтинг@Mail.ru
15:59 22.12.2025
NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном
NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном
в мире, сша, париж, украина, стив уиткофф, марко рубио, эммануэль макрон, nbc
В мире, США, Париж, Украина, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Эммануэль Макрон, NBC, Мирный план США по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден просить команду спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа разрешить ему присутствовать на встрече того с французским президентом Эммануэлем Макроном в апреле, поскольку Уиткофф договорился о беседе тет-а-тет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"В апреле Рубио должен был полететь в Париже на переговоры по Украине. Но, прежде чем он отбыл, его команда узнала, что Уиткофф организовал двустороннюю встречу с... Макроном... Рубио попросил присоединиться к этой встрече, но французский МИД заявил, что это изменение должен одобрить Уиткофф", - говорится в публикации.
Отмечается, что помощники госсекретаря некоторое время не могли связаться со спецпосланником. Рубио в конце концов удалось найти Уиткоффа, который согласился пригласить его на встречу.
Впрочем, напоминает NBC, в ходе того визита во Францию Рубио сумел поговорить с Макроном тет-а-тет.
Официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт в свою очередь назвал абсурдными утверждения о том, что Уиткофф пытался помешать участию госсекретаря во встрече.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия
