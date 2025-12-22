NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден просить команду спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа разрешить ему присутствовать на встрече того с французским президентом Эммануэлем Макроном в апреле, поскольку Уиткофф договорился о беседе тет-а-тет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"В апреле Рубио должен был полететь в Париже на переговоры по Украине. Но, прежде чем он отбыл, его команда узнала, что Уиткофф организовал двустороннюю встречу с... Макроном... Рубио попросил присоединиться к этой встрече, но французский МИД заявил, что это изменение должен одобрить Уиткофф", - говорится в публикации.
Отмечается, что помощники госсекретаря некоторое время не могли связаться со спецпосланником. Рубио в конце концов удалось найти Уиткоффа, который согласился пригласить его на встречу.
Официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт в свою очередь назвал абсурдными утверждения о том, что Уиткофф пытался помешать участию госсекретаря во встрече.