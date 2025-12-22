Рейтинг@Mail.ru
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 22.12.2025 (обновлено: 11:50 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/rostov-2063778538.html
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке - РИА Новости, 22.12.2025
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
Еще одно уголовное дело возбудили против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, его подозревают в получении взятки в 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:54:00+03:00
2025-12-22T11:50:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
алексей логвиненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050378880_0:65:3267:1903_1920x0_80_0_0_e0a60c597ac466015d50070153fb75ac.jpg
https://ria.ru/20251222/vzyatka-2063778129.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050378880_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_685e2726b60de7bf929813808c3b122b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Алексей Логвиненко
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке

РИА Новости: против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили новое дело

© РИА Новости / Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА НовостиАлексей Логвиненко
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА Новости
Алексей Логвиненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще одно уголовное дело возбудили против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, его подозревают в получении взятки в 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий.
"В отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России. Он подозревается в получении взятки в 13 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Логвиненко получил взятку в 2019 году за получение муниципальных контрактов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Против сотрудников администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
10:54
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияАлексей Логвиненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала