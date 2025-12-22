Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще одно уголовное дело возбудили против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, его подозревают в получении взятки в 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.