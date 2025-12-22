https://ria.ru/20251222/rost-2063857912.html
Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии
Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2025
Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое и превысил 50 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 22.12.2025
Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии
Алиханов: товарооборот России и Белоруссии за пять лет вырос почти вдвое