Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 22.12.2025
15:08 22.12.2025
Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии
экономика, россия, белоруссия, москва, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, Москва, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Алиханов рассказал о росте товарооборота России и Белоруссии

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое и превысил 50 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"За последние пять лет наш товарооборот вырос почти вдвое, превысив 50 миллиардов долларов", - сказал министр, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Алиханов и министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов в Москве провели заседание совместной коллегии, где обсудили вопросы развития промышленного и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, отметив динамику взаимной торговли, добавили в Минпромторге РФ.
Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией
