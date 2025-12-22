Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД - РИА Новости, 22.12.2025
18:59 22.12.2025
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. РИА Новости, 22.12.2025
россия, южная осетия, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Южная Осетия, СНГ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД

МИД: Россия продолжит помогать Южной Осетии в различных областях

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ".
Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине.
"Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин.
Он добавил, что сотрудничество России и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня.
"Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин.
Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.
РоссияЮжная ОсетияСНГМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
