Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД - РИА Новости, 22.12.2025
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД
Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
россия
южная осетия
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия продолжит помогать Южной Осетии в самых различных областях, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
"Мы ценим нашу совместную историю, братство наших народов и будем продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии
в самых различных областях", - сказал Калугин на международной литературной премии "Булаемаергъ".
Он также выразил благодарность республике за позицию по спецоперации на Украине
.
"Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, болью, победой", - подчеркнул Калугин.
Он добавил, что сотрудничество России
и Южной Осетии достигло беспрецедентного уровня.
"Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики", - отметил Калугин.
Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности и развития социальных институтов, заключил он.