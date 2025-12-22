Рейтинг@Mail.ru
Россия анализирует действия Запада по накоплению РСМД, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
16:00 22.12.2025
Россия анализирует действия Запада по накоплению РСМД, заявил Рябков
Россия будет определять конкретные параметры реагирования на действия Запада в области развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности на основе... РИА Новости, 22.12.2025
в мире, россия, европа, москва, сергей рябков
В мире, Россия, Европа, Москва, Сергей Рябков
Россия анализирует действия Запада по накоплению РСМД, заявил Рябков

Рябков: Россия анализирует действия Запада по развертыванию в Европе РСМД

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет определять конкретные параметры реагирования на действия Запада в области развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности на основе анализа их планов и масштабов накопления таких ракетных систем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не только не отброшена, но и получает дополнительное развитие весьма провокационная американская стратегия, так называемого, достартового перехвата, что по сути предполагает планирование первого обезоруживающего удара. В целях пополнения набора средств для осуществления данной концепции реализуются, среди прочего, программа по передовому развертыванию наземных ракет меньшей и средней дальности, включая гиперзвуковые системы с предельно малым подлетным временем к цели", - сказал Рябков в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ПРО США направлена в том числе против России и Китая, заявил Рябков
Вчера, 15:43
Рябков отметил, что буквально на днях один из американских военачальников заявил, что "запланированный к размещению в Европе гиперзвуковой ракетный комплекс Dark Eagle будет способен дотянутся оттуда до Москвы, причем молниеносно".
"Именно на фоне обострения подобных угроз, мы были вынуждены в августе этого года отказаться от поддержания одностороннего моратория на размещение наземных РСМД. Конкретные параметры нашего реагирования будут определяться руководством страны на основе анализа нынешних и прогнозируемых масштабов действий стран Запада по накоплению и развертыванию данных вооружений", - пояснил Рябков.
Он также добавил, что одной из компенсирующих мер являются планы по укреплению общего оборонного пространства Союзного государства России и Белоруссии за счет размещения на белорусской территории новейших комплексов средней дальности "Орешник".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия пока не получила реакции США на предложение по ДСНВ, заявил Рябков
Вчера, 15:27
 
В миреРоссияЕвропаМоскваСергей Рябков
 
 
