Россия анализирует действия Запада по накоплению РСМД, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет определять конкретные параметры реагирования на действия Запада в области развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности на основе анализа их планов и масштабов накопления таких ракетных систем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Именно на фоне обострения подобных угроз, мы были вынуждены в августе этого года отказаться от поддержания одностороннего моратория на размещение наземных РСМД. Конкретные параметры нашего реагирования будут определяться руководством страны на основе анализа нынешних и прогнозируемых масштабов действий стран Запада по накоплению и развертыванию данных вооружений", - пояснил Рябков.