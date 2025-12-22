Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Позиция России в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине будет играть важную роль, несмотря на усилия Запада в этом вопросе, пишет издание Politico.
Как пишет газета, "как бы Европе ни хотелось думать иначе", важным фактором к урегулированию конфликта на Украине являются предлагаемые США гарантии безопасности, даже если это будет предусматривать отказ Киева от территорий. Издание отмечает, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США. Однако издание подчеркивает, что позиция РФ в этом вопросе будет иметь ключевую роль.
"Всё указывает на то, что реальная власть находится в руках России", - говорится в статье.
Газета отмечает, что на фоне продолжения двусторонних контактов между США и Россией и переговоров Европы с Украиной, позиция президента РФ Владимира Путина "будет важна, нравится это кому-то или нет".
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
