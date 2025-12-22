Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Позиция России в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине будет играть важную роль, несмотря на усилия Запада в этом вопросе, пишет издание Politico.

"Всё указывает на то, что реальная власть находится в руках России", - говорится в статье.