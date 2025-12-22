Рейтинг@Mail.ru
Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 22.12.2025
12:16 22.12.2025
Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине
Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине
Позиция России в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине будет играть важную роль, несмотря на усилия Запада в этом вопросе, пишет издание... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
фридрих мерц
сергей лавров
politico
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, фридрих мерц, сергей лавров, politico, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Politico, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Европейское СМИ оценило роль России в вопросе гарантий безопасности Украине

Politico: позиция РФ в вопросе гарантий безопасности Украине важнее европейской

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Позиция России в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине будет играть важную роль, несмотря на усилия Запада в этом вопросе, пишет издание Politico.
Как пишет газета, "как бы Европе ни хотелось думать иначе", важным фактором к урегулированию конфликта на Украине являются предлагаемые США гарантии безопасности, даже если это будет предусматривать отказ Киева от территорий. Издание отмечает, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США. Однако издание подчеркивает, что позиция РФ в этом вопросе будет иметь ключевую роль.
"Всё указывает на то, что реальная власть находится в руках России", - говорится в статье.
Газета отмечает, что на фоне продолжения двусторонних контактов между США и Россией и переговоров Европы с Украиной, позиция президента РФ Владимира Путина "будет важна, нравится это кому-то или нет".
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Spectator назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
17 декабря, 18:50
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинФридрих МерцСергей ЛавровPoliticoЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
