Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 22.12.2025
14:10 22.12.2025
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 22.12.2025
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:10:00+03:00
2025-12-22T14:10:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966173380_247:0:2769:1892_1920x0_80_0_0_94e8bf2f8f02ea6a37779c111d943ad5.jpg
1920
1920
true
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Происшествия
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам за нарушения

Студенты во время лекции
Студенты во время лекции
© iStock.com / LuckyBusiness
Студенты во время лекции. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что предостережения получили Карачаево-Черкесский Исламский институт имени Имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы Кади.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
